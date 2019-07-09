За два месяца в Татарстане на территории водоохранных зон оштрафовано 217 парковщиков

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках операции «Автостоп» в текущем году экологами Татарстана выявлено 217 нарушителей, которые заехали и припарковались на территории водоохранных зон. Операция проходит с мая по сентябрь, сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Территориальными управлениями Минэкологии РТ проводится операция "Автостоп", в рамках которой инспекторы выявляют нарушителей Водного кодекса РФ, паркующих автомобили на берегах водных объектов. В текущем году выявлено 217 случаев, когда был нарушен Водный кодекс РТ. В водоохранной зоне водных объектов, если нет щебеночной дороги и твердой поверхности, движение транспортных средств запрещено. Много обращений поступает от граждан. Люди жалуются, что отдыхающие заезжают на территорию пляжей на машинах, мешают отдыхать», – сказал он.

Спикер пояснил, что размер водоохраной зоны определяется в зависимости от водного объекта. Если его длина более 10 км, то ширина воодоохранной зоны составляет 200 метров. На озерах и на водных объектах, длина которых менее 10 км, водоохранная зона составляет 50 метров.

«В 65-й статье Водного кодекса РФ указан перечень мероприятий, которые нельзя проводить в водоохранной зоне. Это добыча полезных ископаемых, движение и стоянка автотранспортных средств и другие. Штрафы для физических лиц составляют от 2 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей», – отметил Шакиров.

В текущем году были выявлены такие факты, когда за водителем или владельцем одной машины обнаруживалось сразу два нарушения. К примеру, заезжает транспорт предприятия на водоохранную зону и сливает сточные воды в водный объект.

«В таких случаях мы наказываем юридические лица, штраф составляет около 200 тысяч рублей. В прошлом году во время операции «Автостоп» с мая по сентябрь было выявлено более 1000 нарушений. Административные штрафы наложены на 1,5 млн рублей», – заключил Шакиров.



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