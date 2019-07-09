Татар-информ

9 июля 2019, 16:36

ОбществоЗдоровье и среда

За два месяца в Татарстане на территории водоохранных зон оштрафовано 217 парковщиков

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

За два месяца в Татарстане на территории водоохранных зон оштрафовано 217 парковщиков

Фото: Владимир Васильев, Султан Исхаков

Минэкологии РТ с мая по сентябрь проводит на территории республики операцию «Автостоп».

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках операции «Автостоп» в текущем году экологами Татарстана выявлено 217 нарушителей, которые заехали и припарковались на территории водоохранных зон. Операция проходит с мая по сентябрь, сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Территориальными управлениями Минэкологии РТ проводится операция "Автостоп", в рамках которой инспекторы выявляют нарушителей Водного кодекса РФ, паркующих автомобили на берегах водных объектов. В текущем году выявлено 217 случаев, когда был нарушен Водный кодекс РТ. В водоохранной зоне водных объектов, если нет щебеночной дороги и твердой поверхности, движение транспортных средств запрещено. Много обращений поступает от граждан. Люди жалуются, что отдыхающие заезжают на территорию пляжей на машинах, мешают отдыхать», – сказал он.

Спикер пояснил, что размер водоохраной зоны определяется в зависимости от водного объекта. Если его длина более 10 км, то ширина воодоохранной зоны составляет 200 метров. На озерах и на водных объектах, длина которых менее 10 км, водоохранная зона составляет 50 метров.

«В 65-й статье Водного кодекса РФ указан перечень мероприятий, которые нельзя проводить в водоохранной зоне. Это добыча полезных ископаемых, движение и стоянка автотранспортных средств и другие. Штрафы для физических лиц составляют от 2 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей», – отметил Шакиров.

В текущем году были выявлены такие факты, когда за водителем или владельцем одной машины обнаруживалось сразу два нарушения. К примеру, заезжает транспорт предприятия на водоохранную зону и сливает сточные воды в водный объект.

«В таких случаях мы наказываем юридические лица, штраф составляет около 200 тысяч рублей. В прошлом году во время операции «Автостоп» с мая по сентябрь было выявлено более 1000 нарушений. Административные штрафы наложены на 1,5 млн рублей», – заключил Шакиров.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минэкологии РТ: «Водоканал» не виновен в обмелении водоема в Чебаксе
Новости дня
17:31
На должность главного пристава Чувашской республики назначен бывший замруководителя УФССП по РТ

Сегодня заместитель главного судебного пристава РФ Денис Фирстов представил главе республики нового руководителя управления Анвара Закирова.

17:26
Челнинский театр кукол готовит к открытию сезона новый спектакль «Сказки падишаха»

Постановку воплотит в жизнь известный казанский сценарист и режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият» Рафаэль Тагиров.

17:21
С начала года приставы Татарстана взыскали в пользу экологов более 8,2 млн рублей

Основная часть исполнительных производств касалась взыскания штрафов и материального вреда.

17:12
Минэкологии РТ: «Водоканал» не виновен в обмелении водоема в Чебаксе

По словам Фаяза Шакирова, МУП «Водоканал» на обмелевшем водоеме в Чебаксе поднимет уровень воды до 5 метров.

16:50
ЦИК РФ: Татарстан вложил серьезный ресурс в подготовку членов избирательных комиссий

В сентябре состоятся выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва.

16:36
За два месяца в Татарстане на территории водоохранных зон оштрафовано 217 парковщиков

Минэкологии РТ с мая по сентябрь проводит на территории республики операцию «Автостоп».

16:33
Автоинспекторы Казани проверят водителей, которые ранее уже привлекались за нарушения ПДД

Завтра в столице Татарстана пройдет профилактическое мероприятие «Тоннель».

16:22
Татарстан получит 30 дополнительных комплексов электронного голосования к выборам в Госсовет

Комплексы электронного голосования позволят проголосовать в электронной форме без использования бумажного бюллетеня.

16:11
МЧС Татарстана рекомендует жителям соблюдать осторожность во время сильного ветра и грозы

Сегодня и завтра на территории республики порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

16:10
В Татарстане в конце июля начнется строительство нового моста через реку Свиягу

По проекту будет построен новый мост и реконструирован действующий на 757 км автодороги М7.

15:54
Саъди Исмаилов стал бронзовым призером на Универсиаде в Неаполе

Медаль стала пятой для РТ: «золото» и 3 «бронзы» ранее принесли Григорий Тарасевич, Карина Шкляр и Ирина Приходько.

15:40
Гидрометцентр РТ предупреждает об очередной грозе и сильном ветре

Сила порывов юго-западного ветра составит 15 – 20 м/с.

15:32
Наибольшее число обращений в «Народный контроль» жители РТ отправили по благоустройству территорий

Больше всего заявок поступает из Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Нижнекамского, Бугульминского, Лениногорского, Зеленодольского районов.

15:26
За три года количество машин с превышением норм по вредным выбросам в РТ сократилось в четыре раза

Минэкологии РТ совместно с ГИБДД РТ проводит в республике акцию «Чистый воздух».

15:10
Троим молодым ученым вручат Госпремию РТ им. академика Алемасова

Церемония вручения пройдет на заседании президиума Академии наук РТ.

14:54
Минэкологии РТ: За незаконную добычу недр «Стройтехника плюс» выплатит 2 млн рублей

В этом году инспекторы Минэкологии РТ выявили 270 нарушений требований законодательства в области недропользования.

14:49
Житель Татарстана погиб при попытке включить электричество в обесточенном за неуплату автопарке

Трагедия произошла на территории автопарка «Правда» в селе Мемдель.

14:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VIII Форуме мусульманской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:33
В Набережных Челнах должник добивается признания пропавшего в Заполярье путешественника умершим

Мужчина задолжал известному покорителю Урала более 1,5 миллиона рублей, которые у него удерживают с пенсии по решению суда.

14:32
Участники международного форума признали «Россию» лучшей авиакомпанией
14:18
Фарид Мухаметшин: Наша задача – разъяснить людям, что нацпроекты должны находиться под их контролем

Председатель Госсовета Татарстана находится с рабочей поездкой в Заинском районе.

14:11
Жителя Альметьевска будут судить за смерть дочери, которую он уронил во время пеленания

Ребенок скончался в больнице от внутричерепной травмы.

14:02
Минэкологии РТ: Четырьмя ведомствами пресечено более 380 нарушений водного законодательства

В Пестречинском районе за сброс бытовых стоков на рельеф местности оштрафована УК «Пестрецы - Уютный дом».

13:48
Мухаметшин: Агропромпарк «Зай» – одна из новых форм работы с продукцией частных подворий Татарстана

Председатель Госсовета Татарстана принял участие в Днях «Единой России» в Заинском районе.

13:32
За негативное воздействие на экологию в РТ суды приостановили деятельность шести организаций

В текущем году в республике возбуждено 17 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде.

События