Минэкологии РТ: Четырьмя ведомствами пресечено более 380 нарушений водного законодательства

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В текущем году четырьмя надзорными ведомствами в Татарстане выявлено и пресечено более 380 нарушений водного законодательства. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Минэкологии РТ совместно с Управлением Росприроднадзора по РТ, Прокуратурой РТ, Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено и пресечено более 380 нарушений водного законодательства. Это факты самовольного занятия водных объектов, нарушение режима деятельности в водоохранной зоне водного объекта – движение и стоянка автотранспортных средств, несанкционированное размещение отходов на береговой полосе, земляные работы и пр.», - сообщил он.

К примеру, в Пестречинском районе в начале года был выявлен факт сброса бытовых стоков на рельеф местности. В отношении нарушителя – УК «Пестрецы - Уютный дом» были предприняты административные меры. В настоящее время нарушение устранено.





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