Минэкологии РТ: За незаконную добычу недр «Стройтехника плюс» выплатит 2 млн рублей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За незаконную добычу недр ООО «Стройтехника плюс» оплатит административный штраф в размере 800 тысяч рублей, компенсирует ущерб в размере 1,2 млн рублей и проведет рекультивацию этого участка. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Есть факты незаконной добычи недр. К примеру, министерством в жилом массиве Самосырово по улице Мира выявлен факт незаконной добычи со стороны ООО "Стройтехника плюс". Нами наложен административный штраф в размере 800 тысяч рублей. Решение Арбитражного суда было в нашу пользу. Рассчитан ущерб в размере 1,2 млн рублей. Следующий шаг – предъявление ущерба нарушителю и иск в судебные органы по рекультивации этого участка», – отметил спикер.

В Альметьевском районе на участке недр Новотроицкое ранее экологи также установили факт незаконной добычи неизвестными нарушителями. В настоящее время по ч. 4 статьи 158 УК РФ («Кража») возбуждено уголовное дело. Всего в 2019 году инспекторами министерства выявлено 270 нарушений требований законодательства в области недропользования. Это добыча ОПИ без лицензии или за границами лицензионного участка, превышение или невыполнение объемов добычи, отсутствие ежегодных планов развития гонных работ, несвоевременная уплата налогов на добычу полезных ископаемых и другие.



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