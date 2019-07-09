За негативное воздействие на экологию в РТ суды приостановили деятельность шести организаций

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В текущем году судами Татарстана приостановлена деятельность шести объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«К примеру, в Альметьевском районе приостановлена деятельность „Татфторчермет” по факту уничтожения плодородного слоя в результате обращения с отходами. В ходе совместной работы с правоохранительными органами в 2019 году возбуждено 17 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде. Всего в правоохранительные органы направлено 30 материалов, предусматривающих уголовно наказуемое деяние», - сообщил он.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ осуществляет региональный государственный экологический надзор в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, недропользования и в области обращения с отходами. Со злостных нарушителей в этом году взысканы штрафы на сумму 34 млн рублей. Штрафы поступают в бюджеты муниципальных образований и направляются на природоохранные мероприятия на территории этих районов.

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