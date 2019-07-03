В Альметьевске задержали водителя автобуса, который зарезал женщину-диспетчера «АПОПАТ»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске задержали водителя автобуса, который зарезал женщину-диспетчера Альметьевского производственного объединения пассажирского автотранспорта, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в полицию поступила информация о том, что на территории диспетчерского пункта 38-летняя женщина получила ножевое ранение. На месте полицейские выяснили, что на почве личной неприязни женщина поссорилась с одним из водителей, после чего он нанес ей удары ножом в шею и живот», – рассказали в полиции.

От полученных травм диспетчер скончалась в реанимации. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний водитель автобуса, имевший судимости за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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