Татар-информ

2 июля 2019, 14:48

Официальная хроникаНаука и образование

Минниханов направил приветствие участникам открывшегося в Казани Конгресса антропологов

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Официальная хроникаНаука и образование

Минниханов направил приветствие участникам открывшегося в Казани Конгресса антропологов

Фото: архив

Президент Татарстана отметил прикладное значение современных антропологических и этнологических исследований.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил приветствие участникам стартовавшего сегодня в Казани XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Оно было зачитано на открытии научного форума.

В своем обращении Президент РТ заметил, что одним из основных приоритетов властей республики является упрочение межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе. К реализации принципов государственной национальной политики в регионе привлекаются ведущие вузы, научные и образовательные учреждения, национально-культурные объединения. При этом он упомянул, что в Татарстане уделяется приоритетное внимание сохранению традиционной культуры, проведению народных праздников, изданию книг, газет и журналов на национальных языках, развитию этнического туризма, взаимодействию с институтами гражданского общества и религиозными объединениями.

Минниханов отметил также, что созданная в свое время Бруно Адлером Казанская этнографическая школа продолжает свое развитие, а разработки в области антропологии и этнологии ученых Казанского (Приволжского) федерального университета и Академии наук РТ обладают большой значимостью.

«В современных антропологических и этнологических исследованиях особенно ценен их прикладной характер <…>», – добавил Президент Татарстана. Ведь, по его словам, они «позволяют органам власти принимать взвешенные решения и оперативно реагировать на вызовы времени».

В завершение Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что конгресс внесет значительный вклад в развитие антропологии и этнологии и окажет положительное влияние на социокультурные процессы, и пожелал его участникам «в полной мере ощутить незабываемый колорит столицы нашей республики – тысячелетней Казани».

XIII Конгресс антропологов и этнологов России будет работать в Казани до 6 июля включительно. Более 600 научных сообщений обсудят на десяти симпозиумах и 66 секциях. Участниками научного форума станут около тысячи ученых из России и 20 зарубежных стран. 

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