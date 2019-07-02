Путин пожелал участникам стартовавшего в Казани Конгресса антропологов плодотворных дискуссий

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам стартовавшего сегодня в Казани XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Приветствие главы государства зачитали во время открытия научного форума.

Владимир Путин отметил, что конгресс объединил на своей площадке ведущих исследователей – как российских, так и зарубежных, как молодых ученых, так и профессоров. Повестка и состав участников мероприятия «позволяют на самом высоком уровне обсуждать насущные профильные проблемы», добавил он.

Президент России также обратил внимание на «большое практическое значение» экспертных оценок и научных прогнозов антропологов и этнологов. Ведь они востребованы при «реализации ключевых положений Стратегии государственной национальной политики Российской федерации – таких как сохранение этнокультурного и религиозного многообразия, гармонизация межэтнических отношений, совершенствование миграционной политики», пояснил Путин.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что Конгресс антропологов и этнологов пройдет в конструктивном ключе, и пожелал его участникам «плодотворных дискуссий и добрых, незабываемых впечатлений от пребывания в гостеприимной и многонациональной Казани».

XIII Конгресс антропологов и этнологов России будет работать в столице Татарстана до 6 июля включительно. Более 600 научных сообщений обсудят на десяти симпозиумах и 66 секциях. Участниками научного форума станут около тысячи ученых из России и 20 зарубежных стран.

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