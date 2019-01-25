Впервые в Казани пройдет Конгресс антропологов и этнологов России

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Впервые в Казани со 2 по 6 июня пройдет XIII Конгресс антропологов и этнологов. Об этом рассказал академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН Валерий Тишков.

«Раз в два года проходит он в разных городах нашей страны. Обычно мы чередуем республику, потом другой регион. Последний конгресс у нас был в Ижевске, в Удмуртии. Первый раз конгресс пришел в Татарстан, в Казань», — сообщил спикер.

В конгрессе примут участие представители органов государственной власти и научно-экспертного сообщества — более тысячи ученых из России, а также 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа конгресса состоит из пленарных заседаний и работы тематических секций. Участники рассмотрят вопросы современной этнологии и антропологии, состояние и динамику межэтнических и межконфессиональных отношений в России, ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года и др.

«Это своего рода смотр состояния дисциплины. Какие за последние два года были выполнены интересные научные проекты в разных наших университетах, научно-исследовательских институтах, регионах. Что нового и интересного, что заслуживает внимание, обсуждения, споров, дебатов», — уточнил Валерий Тишков.

Он добавил, что сквозной темой всего конгресса станет система коммуникаций родства в современном обществе.

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