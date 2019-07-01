Владимир Зорин: На предстоящие 6 дней Татарстан станет столицей российской этнологии и антропологии

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Республика Татарстан с 2 по 6 июля станет столицей российской этнологии и антропологии. Об этом заявил главный научный сотрудник ИЭА РАН, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Владимир Зорин.

«На эти предстоящие 6 дней республика станет столицей российской этнологии и антропологии. Можно сказать, что таковой она и являлась текущий год, год подготовки к конгрессу, потому что научная школа, которая сложилась за все годы существования Казанского университета, Академии наук, в которой работали видные ученые с мировым и общероссийским именем, создает очень серьезную научную базу для проведения этого конгресса», — рассказал Зорин.

Как сообщалось ранее, Конгресс антропологов и этнологов России пройдет в Казани впервые и соберет представителей органов государственной власти и научно-экспертного сообщества — более 1000 ученых, которые подведут итоги последних двух лет и обсудят планы на будущее.

Кроме этого, сегодня состоялось рабочее заседание, на котором обсудили вопросы подготовки КАЭР.

«На заседании отмечалось, что вопросы организации работы конгресса завершены. В оргкомитет поступило 1615 научных докладов, подготовленных учёными и аспирантами антропологического цеха российской и зарубежной гуманитарной науки. Изданы тезисы поступивших докладов, более 600 научных сообщений будут обсуждены на 10 симпозиумах, 66 секциях. Примут участие в работе конгресса представители 20 стран мира», — опубликовал по итогу совещания на своей странице в Facebook Владимир Зорин.

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