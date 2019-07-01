Динара Прокопьева

1 июля 2019, 15:34

Общество

Гиниятуллин об аварийном Мергасовском доме: Никто его со счетов не списал

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Общество

Гиниятуллин об аварийном Мергасовском доме: Никто его со счетов не списал

Фото: Александр Эшкинин

Вопрос о восстановлении памятника истории поднимается на разных уровнях, но пока на это нет средств, заявил замруководителя исполкома Казани.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мергасовский дом, который является историческим и архитектурным памятником Казани и находится в аварийном состоянии, никто не списывал со счетов. Об этом сказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, общаясь с журналистами.

«Что касается судьбы дома, то он у нас в городе такой не один. У нас 12 аварийных домов, которые являются объектами культурного и исторического наследия, которые необходимо привести в порядок. У нас просто-напросто на это сегодня нет средств. Мы вопрос восстановления этих домов поднимали на самых разных уровнях, но пока никакое решение не принято. Нам остается вокруг них ходить кругами, зашивать их досками, железом», — сказал Гиниятуллин.

В начале мая двери и окна Мергасовского дома в Казани начали заваривать и зашивать фанерой, чтобы туда не заходили посторонние. Тем не менее, аварийное здание после расселения жильцов стало излюбленным местом вандалов. В середине июня там произошел пожар.

«Минимум раз в два-три дня туда выходят сотрудники жилищных организаций и восстанавливают отодранные куски железа, которыми зашиты входные проема и окна», — подчеркнул Гиниятуллин.

По его словам, власти лишены возможности направить на восстановления барьеров и ограждений «достаточно серьезное финансирование».

«Это одна история, но ведь вопрос в том, что туда кто-то лезет даже при наличии ограждения. Я уж не говорю, что его отсутствие тоже должно останавливать как минимум», — заметил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Мергасовский дом переведут из жилого фонда в нежилой и будут предлагать инвесторам за 1 рубль. Гиниятуллин сказал, что пока о потенциальном инвесторе также ничего не известно.

«Никто его [Мергасовский дом] со счетов не списал! На сегодня есть требования законодательства, которые ограничивают действия в отношении таких домов. Другой момент, что законодатель не прописал источники финансирования на эту работу», — заключил замруководителя исполкома Казани.

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