Мергасовский дом переведут из жилого фонда в нежилой и будут предлагать инвесторам за 1 рубль

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мергасовский дом в Казани, который является объектом культурного наследия в аварийном состоянии, будут реализовывать на торгах по стартовой цене в 1 рубль. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы сейчас организуем работы по включению в реестр 72 объектов культурного наследия, чтобы была возможность реализовать их за 1 рубль потенциальным инвесторам и новым собственникам», — сказал Гущин.

Он напомнил, что в Татарстане 175 многоквартирных домов, объектов культурного наследия. Из них 107 признаны аварийными, включая Мергасовский дом в Казани.

«Далее предстоит работа по переводу из жилого фонда в нежилой фонд, потому что жилой фонд мы по закону приватизировать не можем. Дальше эти объекты будут предложены потенциальным инвесторам, — сказал Гущин. — Если говорить про Мергасовский дом, то это „Черное озеро“, фактически центр Казани. Привлечь может любого — чтобы сделать апартаменты или еще что-то».

Мергасовский дом — это дом, расположенный в центре Казани, на пересечении улиц Кави Наджми и Дзержинского. Четырехэтажный кирпичный дом построен в 1928 году на земельном участке, ранее принадлежавшем полковнику Мергасову (Мергасовский переулок). Здание является признанным памятником архитектуры и образцом конструктивизма.

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