(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). К Мергасовскому дому в Казани съехались пожарные машины. Всему причиной – густой дым, который заметили прохожие из окон на четвертом этаже здания.

«Сегодня в 19.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что происходит пожар в расселенном доме на улице Дзержинского», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные установили, что происходит горение мусора на четвертом этаже здания. Буквально несколько минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание.





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