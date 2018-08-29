Двери и окна Мергасовского дома в Казани заварят, чтобы туда не заходили посторонние

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). С завтрашнего дня двери и окна Мергасовского дома начнут заваривать, чтобы туда не смогли попасть посторонние. Об этом на личной странице в Facebook написала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Только что во дворе [Мергасовского] дома прошла встреча с комитетом ЖКХ казанского исполкома и УК Вахитовского района. Договорились, что с завтрашнего дня пять управляющих компаний начинают заваривать двери и окна, чтобы ограничить доступ посторонних лиц», — говорится в сообщении.

Исполком заинтересован в том, чтобы дом как можно быстрее передали «ответственному собственнику с целью реставрации и реконструкции», пишет Балтусова. Она пояснила, что обычно процедура передачи занимает около года.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Мергасовский дом переведут из жилого фонда в нежилой и будут предлагать инвесторам за 1 рубль. Здание построено в 1928 году на земельном участке, ранее принадлежавшем полковнику Мергасову. Дом является признанным памятником архитектуры и образцом конструктивизма.

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