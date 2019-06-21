Минздрав РТ: Новых случаев заболевания мышиной лихорадкой в парках Казани не зарегистрировано

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова посетила Горкинско-Ометьевский лес после тиражируемого в мессенджерах сообщения о якобы начавшейся эпидемии в Казанских лесах.

«Новых случаев заражения, связанных с Горкинско-Ометьевским или другими парками Казани не зарегистрировано. Да, сейчас действительно идет подъем заболеваемости мышиной лихорадкой, однако он был ожидаем и не превышает средний-многолетний», – рассказала Ивойлова.

Эпидемиолог отметила, что избежать заражения можно, если соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты, не валяться на земле и ничего с земли не подбирать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после появившихся в соцсетях и мессенджерах сообщений о том, что в Татарстане якобы началась эпидемия мышиной лихорадки, Министерство здравоохранения РТ созвало экстренную пресс-конференцию.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ агентству заявили, что эпидемии геморрагической лихорадки в Татарстане нет. Своим мнением по поводу ситуации с агентством также поделилась главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова.

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