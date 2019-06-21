Минздрав РТ: Новых случаев заболевания мышиной лихорадкой в парках Казани не зарегистрировано

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова посетила Горкинско-Ометьевский лес после тиражируемого в мессенджерах сообщения о якобы начавшейся эпидемии в Казанских лесах.
«Новых случаев заражения, связанных с Горкинско-Ометьевским или другими парками Казани не зарегистрировано. Да, сейчас действительно идет подъем заболеваемости мышиной лихорадкой, однако он был ожидаем и не превышает средний-многолетний», – рассказала Ивойлова.
Эпидемиолог отметила, что избежать заражения можно, если соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты, не валяться на земле и ничего с земли не подбирать.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после появившихся в соцсетях и мессенджерах сообщений о том, что в Татарстане якобы началась эпидемия мышиной лихорадки, Министерство здравоохранения РТ созвало экстренную пресс-конференцию.
В Управлении Роспотребнадзора по РТ агентству заявили, что эпидемии геморрагической лихорадки в Татарстане нет. Своим мнением по поводу ситуации с агентством также поделилась главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова.
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Дорогие гости Горкинско-Ометьевского леса, спешим вас успокоить и убедительно просим не верить сообщениям о якобы начавшейся эпидемии мышиной лихорадки, которые появляются в мессенджерах и соцсетях. ⠀ Сегодня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова специально посетила Горкинско-Ометьевский лес и сообщила, что случаев заболеваний геморрагической лихорадкой, связанных с отдыхом в Лесу, не зарегистрировано. Каждый год в мае – июне идет подъем заболеваемости, но эпидемиологический порог не превышен. ⠀ За этот летний сезон территорию Горкинско-Ометьевского леса дважды обрабатывали от насекомых и грызунов. Чтобы обезопасить себя и не заразиться мышиной лихорадкой, важно соблюдать правила личной гигиены и следить за этим у детей: тщательно мойте руки перед едой и сами продукты, пейте только бутилированную или кипяченую воду, не подбирайте ничего с земли. ⠀ #горкинскоометьевскийлес #kazanles