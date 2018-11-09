Роспотребнадзор: В Татарстане нет эпидемии мышиной лихорадки

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Татарстане нет эпидемии мышиной лихорадки – на сегодня не зарегистрировано ни одного группового случая заболевания. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Управление Роспотребнадзора по РТ напоминает, что территория республики является природным очагом по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. За 5 месяцев с начала года в республике зарегистрировано 76 случаев заболевания ГЛПС, что ниже заболеваемости за аналогичный период 2018 года на 21%. Групповые случаи не зарегистрированы», – объяснили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре РТ назвали три района республики, в которых на сегодня заболеваемость мышиной лихорадкой выше, чем в остальных. Это Актанышский, Тетюшский и Рыбно-Слободский.

Между тем в восемнадцати районах Татарстана не зарегистрировано ни одного случая заболевания мышиной лихорадкой.

Более половины заболевших татарстанцев заразились ГЛПС в лесах, еще почти 30% – в домашних условиях. Все заболевшие – взрослые от 20 до 49 лет, детей среди пациентов с ГЛПС, по данным Роспотребнадзора РТ, нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после появившихся в соцсетях и мессенджерах сообщений о том, что в Татарстане якобы началась эпидемия мышиной лихорадки, Министерство здравоохранения РТ созвало экстренную пресс-конференцию.

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