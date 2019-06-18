Минздрав РТ готовит пресс-конференцию после сообщений в соцсетях об эпидемии мышиной лихорадки

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РТ готовит пресс-конференцию после сообщений в соцсетях об эпидемии мышиной лихорадки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Ведущие инфекционисты Татарстана расскажут о вспышке геморрагической лихорадки и профилактике этого опасного заболевания.

Ранее в мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что в Татарстане якобы началась эпидемия мышиной лихорадки. Пациенты инфекционной больницы утверждают, что подхватили инфекцию на соревнованиях «Гонки героев» и на прогулке в Горкинско-Ометьевском лесу.

«Никто на “Гонке героев” не догадался обработать поле от грызунов, перекопали все, а я видимо оказалась везучей. Подхватила геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Будьте аккуратнее, сейчас больница переполнена, идет эпидемия, многие подхватили эту болезнь в Горкинско-Ометьевском лесу, так как лес полон грызунов! Берегите себя и близких», – написала у себя в Instagram Ксения Ховрина.

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