Минздрав РТ: Маловероятно, что казанский блогер заразилась мышиной лихорадкой на «Гонке героев»

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Маловероятно, что казанский блогер Ксения Ховрина заразилась мышиной лихорадкой на «Гонке героев». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова.

«Начнем с того, что инкубационный период у мышиной лихорадки от двух до трех недель в среднем, а вообще и до пятидесяти дней. То есть человек, который сказал, что заразился несколько дней назад на “Гонке героев”, говорит не совсем правильно – он заразился значительно раньше. У мышиной лихорадки крайне редко бывает такое быстрое проявление заболевания после момента столкновения с инфекцией. Это возможно в том случае, когда идет тяжелое течение заболевания, молниеносно развивающееся. Маловероятно, что человек заболел на гонке, которая была восьмого числа. Скорее всего, это случилось намного раньше», – объяснила Наталья Ивойлова.

Какое количество пациентов с этим диагнозом сейчас находятся в Республиканской инфекционной больнице, специалист Минздрава РТ уточнять не стала.

«Эта информация закрытая. Могу сказать, что подъем заболеваемости из года в год в мае-июне ожидаем», – добавила Наталья Ивойлова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после появившихся в соцсетях и мессенджерах сообщений о том, что в Татарстане якобы началась эпидемия мышиной лихорадки, Министерство здравоохранения РТ созвало экстренную пресс-конференцию.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ агентству заявили, что эпидемии геморрагической лихорадки в Татарстане нет.

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