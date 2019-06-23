МВД по РТ: Среди участников драки у военкомата в Набережных Челнах не было ни одного призывника

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Среди участников драки у военкомата в Набережных Челнах не было ни одного призывника, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-центре МВД по РТ.

«В драке, которая 20 июня произошла у военкомата Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района РТ, не участвовал ни один призывник», – объяснили в МВД по РТ.

По данным МВД по РТ, все десять призывников, которые в момент драки находились в здании военкомата, в настоящее время отправились к местам службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проверку после массовой драки перед военкоматом проводит прокуратура Набережных Челнов.

Также агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ сообщало, что прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили участников драки в отдел полиции для разбирательства. На данный момент все участники драки установлены. Двоим из дравшихся понадобилась помощь медиков.

Позже и Военнный комиссариат РТ опроверг информацию о том, что перед зданием районного военкомата дрались призывники.

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