В военкомате опровергли информацию о драке призывников в Набережных Челнах

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В военном комиссариате Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района РТ опровергли информацию о драке призывников в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев.

«Среди участников массовой драки, которая произошла перед районным военкоматом, не было ни одного призывника», – уточнил Гурылев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проверку после массовой драки перед военкоматом проводит прокуратура Набережных Челнов.

Также агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ сообщало, что прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили участников драки в отдел полиции для разбирательства. На данный момент все участники драки установлены. Двоим из дравшихся понадобилась помощь медиков.

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