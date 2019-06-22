МВД РТ: Установлены все участники драки перед военкоматом в Набережных Челнах

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Полицейские установили всех участников драки, которая произошла накануне перед военкоматом в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным МВД по РТ, драка произошла 20 июня в пять часов утра между двумя группами парней.

«Прибывшие сотрудники полиции пресекли конфликт и доставили участников инцидента в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое участников конфликта обратились за помощью к медикам. В настоящее время проводится проверка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что свою проверку после случившегося начала прокуратура Набережных Челнов.

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