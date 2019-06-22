Прокуратура начала проверку в военкомате после драки призывников в Набережных Челнах

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Прокуратура начала проверку в военкомате после массовой драки призывников в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва», – сообщил Руслан Галиев.

Если проверка выявит нарушения закона, прокуратура примет меры реагирования.

Накануне в социальных сетях появилось видео массовой драки призывников перед военкоматом в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах.

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