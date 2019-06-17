Между Казанью и Харбином могут организовать прямое авиасообщение

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В ходе рабочего визита в Китай Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао. Они обсудили организацию прямых авиарейсов между Казанью и Харбином, сообщает пресс-служба Президента РТ.

О заинтересованности Хэйлунцзяна в организации прямых авиарейсов и ведении соответствующих переговоров с авиакомпаниями КНР заявил Ван Вэньтао. Рустам Минниханов поддержал эту инициативу, заметив: «Если мы сумеем решить эту задачу, это повысит и выведет на новый уровень наши отношения».

Минниханов заверил, что татарстанская сторона дорожит высоким уровнем отношений с КНР и напомнил о заключенных республикой семи соглашениях с китайскими провинциями (Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, город центрального подчинения Чунцин и Хэйлунцзян) и о 14 соглашениях между муниципальными образованиями.

В ходе беседы Президент РТ обратил внимание на то, что провинция Хэйлунцзян среди китайских регионов наиболее тесно сотрудничает с Россией, и выразил надежду, что ее компании «будут так же активны и в Татарстане».

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил Вана Вэньтао за поддержку татарской мечети Харбина, которая была построена в начале ХХ века участниками строительства Китайской Восточной железной дороги. Сегодня это единственный мусульманский храм на северо-востоке КНР. До последнего времени на табличке у входа мечеть именовалось «турецкой», но губернатор Хэйлунцзяна проинформировал Рустама Минниханова, что по его рекомендации эта информация уточнена. Этот исторический и архитектурный памятник сейчас охраняется государством.

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