Минниханов встретится с руководством китайской провинции Хэйлунцзян и посетит ЭКСПО в Харбине

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). В ходе однодневного визита в китайскую провинцию Хэйлунцзян Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с руководством этого региона и посетит VI Российско-Китайский ЭКСПО-2019 в Харбине, а также ряд предприятий.

Рабочая программа Минниханова стартует с утра в понедельник. Визит татарстанской делегации начнется со встречи Президента РТ с губернатором провинции Хэйлунцзян, столицей которой является город Харбин. Итогом станет подписание плана реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного год назад в Казани.

«После этого Рустам Нургалиевич переместится на площадку Российско-Китайского ЭКСПО. Он ознакомится с экспозицией, на которой будет представлен стенд нашей республики. На стенде будет презентован весь промышленный потенциал Татарстана», – рассказала корреспондентам ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Продолжением деловой программы Президента РТ станет осмотр ряда объектов провинции. Среди них – крупная китайская молочная компания и предприятие, работающее в сфере Интернета вещей. Делегация республики ознакомится с работой этих производств и обсудит с китайскими коллегами пути возможного сотрудничества.

«В рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине будут проходить в том числе Дни экономики и культуры Татарстана. Это отдельная культурная программа, на которой также будут присутствовать губернатор провинции Хэйлунцзян и Рустам Нургалиевич. Все это планируется в понедельник вечером, там же выступит Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского», – сообщила Галимова.

Она напомнила свежую статистику сотрудничества с Китаем: это 630 млн долларов взаимного товарооборота по итогам 2018 года, что на 10% выше прошлогодних показателей. В заключение Галимова назвала журналистам особенность нынешнего ЭКСПО в Харбине.

«В этом году оно посвящено сотрудничеству двух государств на региональном уровне. И Татарстан в этой части один из тех субъектов, которые ведут очень активную работу. В прошлом году у нас открылось Генконсульство КНР, а в Пекине действует татарстанское торгово-экономическое представительство», – резюмировала Лилия Галимова.

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