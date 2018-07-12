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Татар-информ

12 июля 2018, 18:56

Политика

Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

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Фото: tatarstan.ru

До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано сегодня между Республикой Татарстан и китайской провинцией Хэйлунцзян. 

Церемония состоялась в президентской резиденции Казанского Кремля. Подписи под документом оставили Президент Татарстана и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве. Необходимо активизировать работу по его реализации», — подчеркнул Рустам Минниханов в приветственном слове.

Для Татарстана, активно развивающего взаимодействие с КНР, это уже шестое подобное соглашение с китайскими провинциями. В настоящее время ведется работа по подготовке к заключению еще трех соглашений.

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