Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано сегодня между Республикой Татарстан и китайской провинцией Хэйлунцзян.
Церемония состоялась в президентской резиденции Казанского Кремля. Подписи под документом оставили Президент Татарстана и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве. Необходимо активизировать работу по его реализации», — подчеркнул Рустам Минниханов в приветственном слове.
Для Татарстана, активно развивающего взаимодействие с КНР, это уже шестое подобное соглашение с китайскими провинциями. В настоящее время ведется работа по подготовке к заключению еще трех соглашений.
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