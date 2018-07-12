Татарстан и китайская провинция Хэйлунцзян отремонтируют мечеть в Харбине

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов, сегодня во время встречи с делегацией китайской провинции Хэйлунцзян обратился к ее губернатору Ван Вэньтао с просьбой о содействии в ремонте старинной мечети, находящейся в столице региона – Харбине.
«В Харбине в начале XX века эмигрантами из числа татар была заложена мечеть. Она стоит по сей день, но, к сожалению, этот храм сейчас нуждается в ремонте», – пояснил Рустам Минниханов.
Кроме того, на фасаде мечети висит табличка, на которой говорится, что это турецкая мечеть, хотя она была построена именно татарами, подчеркнул Президент Татарстана.
«Я просил бы, господин губернатор, и был бы очень признателен, если бы мы смогли ее отремонтировать, привести в порядок. И для нас очень важно историческое наименование этой мечети зафиксировать», – обратился лидер Татарстана к губернатору провинции Хэйлунцзян.
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