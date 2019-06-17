Татар-информ

17 июня 2019, 06:28

Экономика и финансыОфициальная хроника

Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Харбин

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Харбин

Рустам Минниханов примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, которое проходит в столице провинции Хэйлунцзян.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в столицу китайской провинции Хэйлунцзян – город Харбин. Он примет участие в мероприятиях проходящего там VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сначала Рустам Минниханов намерен встретиться с губернатором провинции Ваном Вэньтао и подписать план мероприятий к соглашению между Правительством РТ и Народным правительством Хэйлунцзяна. После этого оба руководителя должны принять участие в деловом форуме «Татарстан – Хэйлунцзян».

После полудня Минниханов собирается посетить площадку VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019 в Международном выставочном центре Харбина и провести несколько деловых встреч. Кроме того, запланировано посещение Харбинской научно-технической компании Corner и Хэйлунцзянской молочной производственной компании Wondersun diary.

Завершить поездку Рустама Минниханова в Китай должны встреча с секретарем провинциального комитета КПК Чжаном Цинвэем и посещение концерта мастеров искусств Татарстана в рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО 2019. 

В состав татарстанской делегации также вошли вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель правления ПАО «Ак Барс Банк» Зуфар Гараев, глава Чистопольского района республики Дмитрий Иванов и другие официальные лица.

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