Татарстан представил экономический потенциал на Российско-Китайском ЭКСПО

(Харбин, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Презентации о крупнейших инвестиционных площадках Татарстана, а также об экономическом, туристическом, культурном потенциале представлены на стенде республики, который открылся сегодня на VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» торговый представитель Татарстана в Китае Евгений Горшков, вся информация на стенде представлена на русском, английском и китайском языках. «Наши презентации рассказывают об инвестиционной привлекательности Татарстана, о возможных проектах с партнерами из Китая по линии экономики, здравоохранения, туризма, культуры, науки, сельского хозяйства. Кроме того, на стенде представлен экспортный потенциал нашей республики», — отметил Горшков.

В Харбинском международном конференционно-выставочном центре сегодня открылось VI Российско-Китайское ЭКСПО. В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Максим Акимов, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Общая площадь выставки составит около 86 тыс. квадратных метров. Выставочные зоны включают павильон российско-китайского сотрудничества, павильоны Гонконга, Макао и Тайваня и многие другие. На ЭКСПО представлены результаты проектов сотрудничества в области сельского хозяйства, производства оборудования, аэрокосмической промышленности, а также в области трансграничной электронной торговли, индустрии культуры, инфраструктуры.

Во время ЭКСПО будут проведены 33 российско-китайских мероприятий, такие, как симпозиум на тему «Пройденные 70 лет» с участием китайских и российских друзей в сфере экономики и торговли, форум по международному сотрудничеству таможенных органов Китая и Евразийского экономического союза, семинар по межрегиональному сотрудничеству провинции Хэйлунцзян с районами Дальнего Востока и Байкала России, специальное мероприятие провинции Хэйлунцзян и дружественных регионов России.

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО запланирован деловой форум «Татарстан-Хейлунцзян», где будут представлены возможности компаний Татарстана, а также презентована инфраструктура ОЭЗ «Алабуга» для китайских инвесторов.

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