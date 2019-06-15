«Рубин» подписал контракт с украинским полузащитником Олегом Данченко

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» подписал четырехлетний контракт с украинским полузащитником Олегом Данченко, сообщает клубная пресс-служба.

Воспитанник донецкого «Шахтера» 24-летний Данченко успел поиграть в Лиге чемпионов, а вторую часть минувшего сезона провел в красноярском «Енисее» на правах аренды.

В конце мая — первой половине июня по разным причинам ушли из «Рубина» голкипер Егор Бабурин, защитники Ибрагим Цаллагов, Виталий Устинов, Игорь Калинин, полузащитники Хорен Байрамян, Руслан Камболов, Адиль Мухаметзянов.

При исполняющем обязанности наставника «Рубина» Романе Шаронове состав команды пополнили голкипер Юрий Дюпин («Анжи»), полузащитник Камиль Закиров («Анжи»), и вот сегодня третьим новичком казанцев стал Олег Данченко.

13 июня казанцы вышли из отпуска, прошли медосмотр и уже приступили к тренировкам на домашней базе. Впервые в нынешнем веке «Рубин» будет готовиться к новому сезону дома, вдали от привычных полей Турции, Австрии и Испании. 20 июня на стадионе «Рубин» казанцы проведут первый контрольный матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

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