Татар-информ

14 июня 2019, 19:00

Спорт

Игорь Калинин покинул «Рубин» и перешел в московское «Динамо»

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Спорт

Игорь Калинин покинул «Рубин» и перешел в московское «Динамо»

В минувшем сезоне защитник провел восемь матчей за казанский клуб, забив один гол.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Защитник Игорь Калинин покинул казанский «Рубин» и перешел в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

По информации пресс-службы московского клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано на три года.

В сезоне 2018-2019 годов Калинин провел восемь матчей за «Рубин», забив один мяч в ходе встречи с махачкалинским «Анжи» и отличившись двумя голевыми передачами.

До прихода в казанский клуб в 2018 году уроженец Керчи и воспитанник севастопольского футбола выступал сначала за украинские команды – «Ильичевец» из Мариуполя (сейчас «Мариуполь»), «Зарю» из Луганска (фактически Запорожье), «Звезду» из Кропивницкого (бывшего Кировограда), а затем и за российские – «Волгарь» из Астрахани и «Краснодар».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский клуб расстался со своим капитаном Русланом Камболовым и тремя сотрудниками тренерского штаба, но пополнил свои ряды двумя футболистами вылетевшего из РПЛ «Анжи».

 

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Публикация от Рубин Казань 🔺 Rubin Kazan (@fcrk)

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