Легендой здравоохранения Татарстана стал Ильдус Низамов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Легенду здравоохранения Ильдуса Низамова наградили сегодня во время подведения итогов республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

«Об этом человеке можно говорить много и долго. Это настоящий учитель. Спасибо вам», – объявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Ильдус Низамов – профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА, доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, президент Евроазиатской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ. Он автор (соавтор) более 300 научных работ, десятков монографий и учебных пособий.

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019» проходит сегодня в КРК «Пирамида». Конкурс включает пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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