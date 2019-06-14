Валерия Белова

14 июня 2019, 14:26

Здоровье и среда

Спасшие казанца от укуса черной мамбы врачи победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Рекомендуем

Здоровье и среда

Спасшие казанца от укуса черной мамбы врачи победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Медикам удалось практически вытащить с того света пострадавшего от укуса смертельно ядовитой змеи.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Группа врачей казанской городской клинической больницы № 7 победила в номинации «Уникальный случай» на главном медицинском конкурсе Татарстана «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

Специалисты Казани несколько недель боролись за жизнь 40-летнего жителя столицы Татарстана, которого укусила самая ядовитая в мире змея – черная мамба. Она выползла из домашнего террариума и набросилась на владельца. Мужчина успел вызвать скорую помощь и дождался врачей, после чего начал терять сознание.

Спасением и выхаживанием владельца экзотической змеи занималась команда главного внештатного токсиколога Минздрава Татарстана, члена Европейской ассоциации токсикологов, врача высшей категории Алии Насибуллиной.

«Я испытываю огромную гордость за то, что Татарстан сегодня лидер среди других регионов страны. И в этом успехе частичка принадлежит работникам здравоохранения РТ. С праздником вас!» – заявил депутат Госдумы России Айрат Фаррахов, с 2007-го по 2013 год возглавлявший Минздрав республики.

Победители номинации подучили денежные премии в размере 100 тыс. рублей, все номинанты и победители – гранты на стажировки в зарубежных клиниках.

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019» проходит сегодня в КРК «Пирамида». Конкурс включает пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Жители Татарстана и Минздрав РТ выбрали врача года
Новости дня
15:07
Ночью в Казани сожгли букмекерскую контору

Огонь вспыхнул поздно вечером на улице Декабристов.

15:04
Проект «Мобильный избиратель» сделает выборы депутатов Госсовета РТ удобными для татарстанцев

ГБУ МФЦ в РТ и ЦИК РТ подписали соглашение, благодаря которому жители республики 8 сентября смогут проголосовать без привязки к прописке.

14:49
На видео попало, как водители остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить утку с утятами

Трогательный видеоролик разместили пользователи в соцсетях.

14:44
Жители Татарстана и Минздрав РТ выбрали врача года

Победителем республиканского конкурса стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов.

14:40
Легендой здравоохранения Татарстана стал Ильдус Низамов

Члена-корреспондента АН РТ наградил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

14:34
От классики до «хвоста улитки»: каким будет ТК «Кольцо»? Голосуем!

Принять участие в выборе грядущего облика торгового комплекса может любой желающий.

14:26
Спасшие казанца от укуса черной мамбы врачи победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Медикам удалось практически вытащить с того света пострадавшего от укуса смертельно ядовитой змеи.

14:21
В Казани автоинспекторы ищут водителей автобусов, в салоне которых пострадали ребенок и пенсионер

Несмотря на серьезные травмы у пассажиров, водители автобусов с мест аварий уехали.

14:16
Дмитрий Медведев утвердил маршрут прохождения скоростной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань

В Татарстане платная автодорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Пестречинский районы.

14:12
Врачом года первичного звена стал врач из Актанышского района Татарстана

Медика наградили в КРК «Пирамида» на торжественной церемонии конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

14:08
ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 пункта – до 7,5% годовых
14:04
Медработником года по версии «Ак чэчэклэр – 2019» стала заведующая ФАПом Новошешминского района РТ

Специалист несколько лет назад спасла от смертельной аллергической реакции главу района.

14:03
За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов

34-летнего должника, который скрывался от приставов, разыскали и в принудительном порядке привели в отдел.

13:58
Госстройнадзор РТ начал проверки качества отремонтированных дорог по поручению Президента РТ

Эксперты осмотрят более 160 объектов дорожного строительства.

13:44
Из бюджета РФ выделено почти 118 млн рублей на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» в Татарстане

Деньги пойдут на строительство 18 площадок для сдачи ГТО, искусственное покрытие на стадион в Набережных Челнах и многое другое.

13:35
В Набережных Челнах автобус протаранил легковушку, пострадала пассажирка авто

Накануне вечером на Автосборочном проезде автобус не уступил дорогу легковушке «Жигули», которая двигалась в попутном направлении.

13:28
Профессор КФУ: Жителей Казани ждут дождливые выходные

Погода в регионе носит неустойчивый характер из-за влияния атмосферных фронтов.

13:12
Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале Rukami

Фестиваль идей и технологий пройдет с 15 по 16 июня на Казанской ярмарке.

13:06
В Казани на могиле легендарной певицы Альфии Авзаловой появится памятник из бронзы

Работает над монументом скульптор Фаниль Валлиулин.

12:52
Болгар впервые примет Всероссийские соревнования по корэш

Мероприятие состоится в рамках ежегодного съезда мусульман «Изге Болгар жыены».

12:42
Борис Петров объяснил, почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию

В Кизнере будут создавать абсолютно новое производство, сказал глава Приволжского управления Ростехнадзора.

12:38
ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский выступили с концертом «Верди-гала» в Вене

Татарстанский оркестр исполнил увертюры и арии из итальянских опер с обладателем двух премий «Грэмми» Ильдаром Абдразаковым.

12:30
Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

Во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения, и у животного нашли заболевания помимо катаракты и глаукомы.

12:24
В Казани открыли мемориальную доску легендарной певице Альфие Авзаловой

Памятный знак установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина, где певица жила с 2004 по 2017 год.

12:14
Председатель ДУМ РТ: Необходимо демонстрировать только лучшие стороны ислама

Камиль хазрат Самигуллин принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

События