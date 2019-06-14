Спасшие казанца от укуса черной мамбы врачи победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Группа врачей казанской городской клинической больницы № 7 победила в номинации «Уникальный случай» на главном медицинском конкурсе Татарстана «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

Специалисты Казани несколько недель боролись за жизнь 40-летнего жителя столицы Татарстана, которого укусила самая ядовитая в мире змея – черная мамба. Она выползла из домашнего террариума и набросилась на владельца. Мужчина успел вызвать скорую помощь и дождался врачей, после чего начал терять сознание.

Спасением и выхаживанием владельца экзотической змеи занималась команда главного внештатного токсиколога Минздрава Татарстана, члена Европейской ассоциации токсикологов, врача высшей категории Алии Насибуллиной.

«Я испытываю огромную гордость за то, что Татарстан сегодня лидер среди других регионов страны. И в этом успехе частичка принадлежит работникам здравоохранения РТ. С праздником вас!» – заявил депутат Госдумы России Айрат Фаррахов, с 2007-го по 2013 год возглавлявший Минздрав республики.

Победители номинации подучили денежные премии в размере 100 тыс. рублей, все номинанты и победители – гранты на стажировки в зарубежных клиниках.

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019» проходит сегодня в КРК «Пирамида». Конкурс включает пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.