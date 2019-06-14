Медработником года по версии «Ак чэчэклэр – 2019» стала заведующая ФАПом Новошешминского района РТ

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали первого победителя конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2019».

Медицинским работником года в Татарстане стала заведующая Чувашско-Чебоксарским фельдшерско-акушерским пунктом Новошешминской центральной районной больницы Любовь Гуслярова. Несколько лет назад специалист спасла от смертельной аллергической реакции главу района.

«Уважаемые коллеги, я счастлив сегодня находиться в этом зале. Номинация, которую мы будем вручать, одна из самых важных. Потому что пациент,обращаясь за медицинской помощью, в первую очередь встречается со средним медицинским персоналом. И конечно же, от их профессионализма зависит весь дальнейший успех лечения. Хочу поздравить вас с праздником и сказать спасибо за вашу преданность медицине», — объявил депутат госдумы РФ Борис Менделевич.

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2019» проходит сегодня в КРК «Пирамида».

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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