Врачом года первичного звена стал врач из Актанышского района Татарстана

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали победителя конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2019» в номинации «Врач первичного звена».

Лучшим специалистом в республике признали врача общей практики Актанышской центральной районной больницы Рифу Ибрагимову.

«Для меня это большой праздник, ведь я вырос в семье мамы, которая 30 дет проработала медсестрой. Я всегда в детстве представлял себя врачом. И сегодня я благодарен вам за вашу работу», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2019» проходит сегодня в КРК «Пирамида».

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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