Суд арестовал водителя «БМВ», который снес забор в центре Казани

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Мировой суд арестовал Ирека Насибуллина – водителя «БМВ», который снес забор в центре Казани.

В отношении 27-летнего водителя были возбуждены административные дела. За управление автомобилем, будучи лишенным прав, суд арестовал Насибуллина на 14 суток. Это время он будет находиться в изоляторе временного содержания. А за оставление места ДТП суд лишил мужчину водительских прав еще на полтора года.

На прошлой неделе он был оштрафован на 4 тысячи рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 2 июня на пересечении улиц Лево-Булачная и Чернышевского внедорожник с московскими номерами вылетел с дороги и снес ограждения и столб. Водитель с места происшествия скрылся, однако через несколько дней самостоятельно явился в ГИБДД.

В отношении мужчины были составлены сразу шесть административных протоколов. От освидетельствования на наркотики он отказался, в связи с чем в отношении водителя составили еще один протокол об употреблении наркотических или психотропных веществ.

Известно также, что в 2016 году мужчина уже был лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.



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