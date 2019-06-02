Алексей Новиков

2 июня 2019, 16:05

Происшествия

МВД РТ: Водитель разбившейся в центре Казани «БМВ» обещал сам прийти в ГИБДД

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Происшествия

МВД РТ: Водитель разбившейся в центре Казани «БМВ» обещал сам прийти в ГИБДД

Фото: соцсети

На пересечении улиц Лево-булачная и Чернышевского автомобиль вылетел с дороги и разбился о столб и ограждения.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Водитель разбившейся в центре Казани «БМВ» с московскими номерами обещал сам прийти в ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе полиции Татарстана.

Сегодня в социальных сетях распространили информацию о том, что Госавтоинспекция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП в центре города.

«Водитель действительно покинул место аварии. Госавтоинспекторам удалось с ним связаться. Он объяснил, что находится сейчас далеко, но завтра сам явится к инспекторам», – уточнили в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пересечении улиц Лево-булачная и Чернышевского автомобиль вылетел с дороги и разбился о столб и ограждения.

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