(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В центре Казани легковушка из Москвы снесла ограждения и разбилась о столб, об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что иномарка снесла несколько ограждений, а также столб с указателем. В результате автомобиль получил очень серьезные повреждения – половина машины оказалась смята.

Как уточнили ИА «Татар-информ» МВД Татарстана, ДТП произошло на пересечении улиц Лево-булачная и Чернышевского.

На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. Подробности ДТП уточняются.

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