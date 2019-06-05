Водитель «БМВ Х5», который снес забор и столб в Казани, сам пришел в полицию

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Водитель «БМВ Х5», который снес забор и столб в Казани и скрылся с места ДТП, сам пришел в полицию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В результате проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля. Им оказался 27-летний местный житель. Известно, что в 2016 году мужчина был лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 4 июня, водитель люксового внедорожника сам явился в ГИБДД. Свою вину молодой человек полностью признал. На него было составлено сразу шесть протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники полиции предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, однако он от него отказался. В связи с этим на него был составлен еще один протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». После этого водителя немецкого внедорожника доставили в отдел полиции «Вишневский» для дальнейшего разбирательства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского внедорожник «БМВ Х5» с московскими номерами на большой скорости снес дорожное ограждение, после чего врезался в столб. Водитель с места ДТП скрылся. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.



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