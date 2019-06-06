В Татарстане отменили режим ЧС, введенный в мае из-за гибели озимых

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Татарстане отменили режим ЧС, введенный в начале мая из-за гибели озимых, соответствующее распоряжение за подписью Президент РТ Рустама Минниханова опубликовано на официальном портале Правительства.

В документе отмечается, что режим отменяется «в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации».

Неблагоприятные погодные условия привели к гибели озимых сельскохозяйственных культур, из-за чего 2 мая Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 43 муниципальных районов республики. Во время совещания в Доме Правительства 11 мая вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов доложил, что согласно данным, поступившим из районов республики, погибло свыше 200 тыс. га озимых.

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