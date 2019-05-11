Татар-информ

11 мая 2019, 11:46

Сельское хозяйство

Свыше 200 тыс. га озимых культур погибло в Татарстане

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Свыше 200 тыс. га озимых культур погибло в Татарстане

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Минсельхозпрод РТ приступает к приемке документов по гибели озимых.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Татарстане, согласно данным районов, погибло свыше 200 тыс. га озимых культур. Средний ущерб на один гектар составляет 8 тыс. рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

При этом докладчик отметил, что возглавляемое им ведомство приступает к приемке документов по гибели озимых. Документы будут приниматься строго по методике Минсельхоза России.

По словам Марата Ахметова, пока пересеяно 25% площадей, занятых погибшими озимыми. «Пересев серьезно добавляет нам объем посевных работ», – констатировал он.

В соседних регионах сложилась аналогичная ситуация с озимым клином. Башкортостан, Мордовия и Чувашия, как и Татарстан, ввели из-за этого режим чрезвычайной ситуации на своих территориях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан рассчитывает на возмещение затрат из-за гибели озимых культур. Речь идет как минимум о 1,5 млрд рублей. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств просчитывать баланс кормов
Новости дня
11:58
Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств просчитывать баланс кормов

Многие сельхозпредприятия Татарстана в этом году выходят из зимовки без переходящих остатков кормов.

11:46
Свыше 200 тыс. га озимых культур погибло в Татарстане

Минсельхозпрод РТ приступает к приемке документов по гибели озимых.

11:34
Ветеран Великой Отечественной из Кайбицкого района умерла в День Победы

Анна Захарова ушла из жизни в минуты, когда страна праздновала великую Победу.

11:12
В Татарстане засеяно 72% прогнозных площадей

Завершить посевную кампанию предполагается на следующей неделе.

10:53
Помощь спасателей потребовалась маме с сыном из Челнов, в квартиру которых залетела летучая мышь

Инцидент произошел накануне днем в доме № 36/4 в Автограде.

10:40
В Татарстане выполнено почти 9% работ по капремонту жилых домов

Капитально отремонтированы три здания исполкомов сельских поселений и одно культурное учреждение.

10:22
В Ночь музеев в «Смене» откроется выставка «Красное» Ильгизара Хасанова

Ильгизар Хасанов начал формировать свою коллекцию предметного наследия советской эпохи почти 20 лет назад.

10:00
Диана Сафарова задумала спектакль об анонимных комментаторах в Интернете

Шоу позволит людям посмотреть на себя со стороны, уверена постановщик.

09:58
В Ингушетии умер самый пожилой житель России
09:39
На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане «ГАЗель» протаранила трактор и вылетела в отбойник

Авария произошла 9 мая на 985-м км трассы М7 в Елабужском районе РТ.

09:28
Наставник «Локомотива» о победе над «Рубином»: «Хорошо, что забили быстрые мячи»

По мнению Семина, все его подопечные сыграли достаточно ровно.

09:18
Курбан Бердыев: «Пропущенные голы – результат и индивидуальных, и комплексных ошибок»

Наставник «Рубина» назвал победу «Локомотива» заслуженной.

09:15
В МЧС Татарстана предупредили об опасностях аномальной майской жары в республике

Период аномально-жаркой погоды сохранится в республике с 9 по 16 мая, с повышением температуры до 33 градусов.

09:02
«Рубин» разгромлен в Москве «Локомотивом»

Казанцы не сумели забить ни одного гола в ворота хозяев.

09:00
Диана Сафарова: «Мы оживили тихую улицу Мусы Джалиля»

После появления иммерсивного спектакля «Анна Каренина» на улице Джалиля стало многолюднее и светлее, считает главный режиссер.

08:22
Озеро Рабиги в Болгаре очистили от погибшей рыбы

Специалисты-экологи пояснили, что в озере предположительно произошел естественный отбор: рыбе не хватило на всю зиму имеющегося подо льдом кислорода.

07:47
Минниханов проверит ход посевной кампании в Пестречинском, Тюлячинском и Рыбно-Слободском районах

Президент РТ планирует совершить рабочую поездку в три района республики.

07:20
В Госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов провели концерт для пациентов-ветеранов

От нахлынувших воспоминаний на глаза ветеранов наворачивались слезы.

06:47
Медицинских сестер Альметьевска поздравили с профессиональным праздником

На плечи медсестры ложится около 80% прилагаемых усилий для излечения пациента.

05:25
Болгарские школьники и юнармейцы повергли рейхстаг и взяли Берлин в реконструированном бою

Организаторы заранее изготовили макеты военной техники, объемные баннеры с видами столицы Германии тех лет, закупили обмундирование.

04:13
Студенты Кукморского района устроили велопробег протяженностью 74 км в честь Дня Победы

Протяженность маршрута составила 74 км – в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

03:24
На фестивале «Мы – потомки Менделеева» выбрали самых креативных рабочих Менделеевска

Гран-при и Кубок фестиваля присудили сотрудникам АО «Аммоний».

02:24
Воспитанники заинской «Заставы» сдали экзамен на право ношения символики клуба

На старт марш-броска вышло семь человек, до самого конца дошло три самых сильных воспитанников клуба.

01:36
Бизнес-инкубатор Елабуги проведет День открытых дверей для молодых предпринимателей

Начинающим бизнесменам расскажут о мерах государственной поддержки, которые проводятся в Татарстане.

00:27
В Нижнекамске объявлен конкурс идей на лучший дизайн и название нового колеса обозрения

Колесо обозрения появится в парке «Семья» к Новому 2020 году.

События