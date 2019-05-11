Свыше 200 тыс. га озимых культур погибло в Татарстане

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Татарстане, согласно данным районов, погибло свыше 200 тыс. га озимых культур. Средний ущерб на один гектар составляет 8 тыс. рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

При этом докладчик отметил, что возглавляемое им ведомство приступает к приемке документов по гибели озимых. Документы будут приниматься строго по методике Минсельхоза России.

По словам Марата Ахметова, пока пересеяно 25% площадей, занятых погибшими озимыми. «Пересев серьезно добавляет нам объем посевных работ», – констатировал он.

В соседних регионах сложилась аналогичная ситуация с озимым клином. Башкортостан, Мордовия и Чувашия, как и Татарстан, ввели из-за этого режим чрезвычайной ситуации на своих территориях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан рассчитывает на возмещение затрат из-за гибели озимых культур. Речь идет как минимум о 1,5 млрд рублей.

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