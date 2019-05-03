В Татарстане из-за ситуации с озимыми введен режим ЧС

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Татарстане из-за ситуации с озимыми культурами введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение 2 мая подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что режим ЧС в соответствии с федеральным и республиканским законодательством вводится «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных погодных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур».

Данный режим введен на территории 43 муниципальных районов республики вплоть до особого распоряжения. Главы районов и руководство Минсельхозпрода РТ должны в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане озимые культуры погибли на площади свыше 120 тыс. га, а в целом серьезно пострадали более половины их посевов. Ущерб от произошедшего оценен в 1,5 млрд рублей.

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