(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). На 11 мая в Татарстане засеяно 72% прогнозных площадей – 1 млн 247 тыс. га. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

При этом яровые зерновые культуры посеяны на 814 тыс. га, масличные – на 150 тыс. га, а сахарная свекла – на 63 тыс. га. Параллельно ведутся работы на картофельных и овощных полях и на кормовом клине, отметил докладчик.

Завершается сев основных площадей в Тетюшском (засеян 91%), Буинском (засеяно 89%) и Азнакаевском (87%) районах. Помимо них, на завершающей стадии сева (около 85%) находятся Аксубаевский, Дрожжановский, Апастовский и Нурлатский районы, проинформировал министр.

Глава Минсельхозпрода РТ подчеркнул, что организация работ и мотивация работников серьезно влияют на темпы посевной кампании. По его словам, она должна быть завершена в течение предстоящей недели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане основные посевные работы планировалось завершить к 10 мая. Затраты на них были оценены в 25 млрд рублей.

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