Момент страшной аварии в центре Казани с внедорожником «БМВ» попал на видео

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Момент страшной аварии в центре Казани с внедорожником «БМВ Х5» с московскими номерами попал на видео. Видеоролик опубликовали пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости пробивает дорожное ограждение и врезается в столб. Из искореженного авто вылезает мужчина и уходит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского произошла страшная авария, участником которой стал внедорожник «БМВ» с московскими номерами. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, но полицейским удалось с ним связаться. Мужчина заверил, что в ближайшее время сам явится к инспекторам ГИБДД.



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