Минтруд РТ: На оплату детсада для 7,2 тыс. детей из многодетных семей потребуется 44 млн рублей

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Посещать детский сад бесплатно будут с 2020 года более 7,2 тыс. детей из татарстанских семей, где воспитывается три и более ребенка. Дополнительные расходы из бюджета республики при этом составят более 44 млн рублей, сообщила сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



«В целях оказания дополнительной социальной поддержки Президент РТ Рустам Минниханов принял решение с 2020 года полностью освободить многодетные семьи с тремя и более детьми с доходами ниже прожиточного минимума от оплаты за детский сад. В настоящее время размер родительской платы многодетных семей составляет 50%. С 2020 года родительская плата многодетных семей за детский сад будет компенсироваться в размере 100%. Дополнительные расходы при этом составят более 44 млн рублей», – сказала она.

О трех новых мерах социальной поддержки для многодетных семей Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в День защиты детей на церемонии вручения медалей РТ «Ана даны – Материнская слава» в Казанском Кремле. Это электронный сертификат в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного минимума. Семьи из Татарстана, имеющие пять и более детей и доход на одного человека ниже прожиточного минимума, с 2020 года будут получать новое ежемесячное пособие в размере более 4,5 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.