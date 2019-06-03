Альбина Насырова: Благодаря инициативе Президента РТ многодетные мамы смогут раньше выйти на работу

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Семьи Татарстана, воспитывающие трех и более детей, будут освобождены от платы за детсад с 1 января 2020 года по поручению Президента РТ. Эта мера позволит многодетным мамам устроить малышей в детсад и выйти раньше на работу, считает участница предварительного голосования от партии «Единая Россия», руководитель АНО «Бала-Сити» Альбина Насырова.

«Детей в семьях Татарстана становится все больше и больше. Когда в семье трое детей – это стало нормой. Мамы, находящиеся в декретном отпуске, после достижения малышом 1,5 лет, перестают получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком. Каждая мама стремится отдать малыша в садик. В республике открывается огромное количество детских садов и льготным категориям граждан уделяется при этом особое внимание», – сказала она.

О трех новых мерах социальной поддержки для многодетных семей Татарстана заявил Президент РТ в День защиты детей – 1 июня в Казани. Он отметил, что с будущего года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Всего 7202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сегодня такие семьи оплачивают 50 процентов от общей стоимости.



«Это своевременные меры. В первую очередь я хочу из всех инициатив отдельно отметить детские сады. Сегодня сумма родительской платы даже за муниципальный детский сад получается немаленькая – в среднем 4 тысячи рублей. Если в семье бюджетника трое детей, то это уже половина его зарплаты. И это без посещения всевозможных кружков раннего развития и бассейна. Это решение правильное и гуманное», – подчеркнула Насырова.

Собеседница ИА «Татар-информ» добавила, что, конечно, мамы идут за третьим и четвертым ребенком не из-за субсидий. Однако теперь многодетные женщины, чьи дети будут бесплатно посещать детские сады, смогут выйти раньше на работу. Альбина Насырова отметила, что сейчас обсуждается еще одна мера соцподдержки для детей.

«Я считаю, что еще стоит рассмотреть тему льготных детских проездных билетов на общественный транспорт. Надеюсь, что этот проект тоже рассмотрят депутаты, чтобы у школьников появились льготы. Сейчас они оплачивают проезд наравне со взрослыми. Это инициатива пока только на уровне проекта», – добавила Насырова.

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