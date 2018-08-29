Светлана Захарова: Новый электронный сертификат в Татарстане позволит укрепить здоровье детей

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Электронный сертификат на лекарства для детей из многодетных семей будет введен в Татарстане с 1 января 2020 года по поручению Президента РТ. Новая мера соцподдержки позволит укрепить здоровье детей, считает председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике, председатель комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Светлана Захарова.

«Это решение весьма актуально. Очень важно учитывать критерий нуждаемости, ведь среди многодетных есть и обеспеченные семьи. Сегодня нужно помогать именно тем, кто нуждается. Когда мы принимали закон „Об адресной социальной поддержке“, то говорили, что освобожденные средства будут направлены на меры социальной поддержки семей с детьми. Принято решение, которое направлено на поддержку многодетных семей», — сказала она.

Со следующего года в республике будет введен электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного минимума. Эта мера поддержки охватит 17 тыс. 631 ребенка.

«Прожиточный минимум на первый квартал 2019 года составляет 9170 рублей. Если в семье среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного человека, то будет выдаваться электронный сертификат единовременно. Это очень важно потому, что лекарства сегодня – удовольствие не дешевое, а маленькие дети часто болеют. Думаю, что это большое подспорье для наших семей. Эта мера позволит укрепить здоровье наших детей», — подчеркнула Захарова.

Собеседница ИА «Татар-информ» также отметила, что вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, часто поднимают люди на встречах с депутатами. Особенно татарстанцев волнует здоровье их детей.

«Мы проводим аналитику обращений граждан, а также круглые столы, встречи с многодетными и малообеспеченными семьями. На них поднимался вопрос – хорошо бы лекарственное обеспечение сделать бесплатным. На сегодняшний день в республике уже реализуются выплаты на приобретение лекарственных средств для детей в возрасте до шести лет», — отметила Захарова.

В Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат три дополнительные меры поддержки. Помимо электронного сертификата на лекарства семьям, воспитывающим пять и более детей и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. А семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Исходя из этого, суммарная поддержка с будущего года будет увеличена почти на 500 млн рублей. Регулярно в своих поручениях Правительству республики Президент Татарстана Рустам Минниханов ставит задачу по разработке новых дополнительных мер поддержки института семьи, материнства и детства. Только в прошлом году на эти цели было направлено 77 млрд рублей.



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