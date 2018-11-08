Минниханов: В РТ с 2020 года семьи с тремя и более детьми будут освобождены от платы за детсад

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Многодетные семьи Татарстана с 1 января 2020 года получат дополнительные меры поддержки. Семьи, воспитывающие трех и более детей, будут освобождены от платы за детсад. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на вручении медалей РТ «Ана даны – Материнская слава» в Казанском Кремле.

«С будущего года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад», – сказал Президент РТ.

Таким образом, 7202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сегодня такие семьи оплачивают 50% от общей стоимости.

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