В Татарстане с 2020 года введут электронный сертификат на лекарства детям из многодетных семей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 1 января 2020 года будет введен электронный сертификат на лекарства для детей из многодетных семей. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на вручении медалей РТ «Ана даны – Материнская слава» в Казанском Кремле.

Со следующего года в республике будет введен электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного минимума, подчеркнул Президент РТ. Эта мера поддержки охватит 17 тыс. 631 ребенка.

В Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат дополнительные меры поддержки. Семьям, воспитывающим пять и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. А семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад.

Исходя из этого, суммарная поддержка с будущего года будет увеличена почти на 500 млн рублей.

«Уверен, данные меры дадут свои положительные результаты», – сказал Рустам Минниханов.

Регулярно в своих поручениях Правительству республики Президент Татарстана Рустам Минниханов ставит задачу по разработке новых дополнительных мер поддержки института семьи, материнства и детства. Только в прошлом году на эти цели было направлено 77 млрд рублей.

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