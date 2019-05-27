В Казани суд оштрафовал экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова, избившего женщину-водителя

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Мировой судья Вахитовского района Казани оштрафовал экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова за избиение женщины-водителя.

Бывшего игрока «Ак Барса» обвиняли в избиении женщины-водителя. Сам момент попал на записи видеокамер.

На прошлом заседании пострадавшая Снежанна Долгих рассказала суду, что Обухов ударил ее по голове и разбил телефон из-за того, что она на своем автомобиле оказалась на его пути. После случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию, было возбуждено административное дело по статье «Побои». К слову, сегодня Снежанна в суд не пришла.

Ранее спортсмен два раза не являлся на судебные заседания без объяснения причин. Поэтому суд принял решение доставить Обухова принудительно, но сегодня он сам явился в суд.

Обухов сообщил суду, что вину не признает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Интернет попало видео, на котором мужчина, похожий на Дмитрия Обухова, наносит удары женщине-водителю иномарки.

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