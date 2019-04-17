Полиция проверяет, действительно ли экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил женщину-водителя в Казани

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина бьет водителя легковушки в Казани.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, в полицию с заявлением о том, что ее избили, обратилась жительница города.

«12 апреля в отдел полиции “Япеево“ обратилась женщина, которая указала в заявлении, что неизвестный мужчина нанес ей побои. По этому заявлению в настоящее время полицейскими проводится проверка. Пострадавшей была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую она уже прошла», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно агентству из собственного источника, в тот день женщина подъехала на своей машине к одному из госучреждений в центре Казани и встала таким образом, что «Мерседес» не смог ее объехать. Несколько раз водитель «Мерседеса» подходил к легковушке, в какой-то момент он открыл дверь и несколько раз ударил сидящего водителя – это запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данным источника агентства, в материалах проверки фигурирует фамилия экс-игрока хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрия Обухова.

Действительно ли это был он, а также все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Стоит отметить, что Дмитрий Обухов уже становился героем скандальных историй. В 2011 году жительница Марий Эл обвинила его в изнасиловании.

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