(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Суд рассмотрит дело бывшего игрока «Ак Барса» Обухова, который избил женщину-водителя, сообщили агентству в УМВД России по Казани.

«Судмедэкспертиза готова, на Дмитрия Обухова составлен административный материал по статье "Побои". Материал направлен в суд для принятия процессуального решения, его рассмотрят в мировом суде Вахитовского района Казани», – рассказали в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях опубликовали ролик, на котором мужчина нападает на водителя легковушки в Казани. В агентстве выяснили, что в тот день в полицию с заявлением об избиении обратилась женщина-водитель, а в материалах дела фигурировало имя Дмитрия Обухова – бывшего игрока хоккейной команды «Ак Барс».

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